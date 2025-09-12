Bad Bunny excluye a EU de su gira por temor a redadas de ICE

El cantante puertorriqueño Bad Bunny declaró para una revista que, para su gira de conciertos de este año, no quiso incluir a Estados Unidos por la preocupación de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizara redadas con las personas que asistieran.

Bad Bunny inició la gira en su país con la Residencia, que es una serie de conciertos durante dos meses en la que selló alrededor de 30 presentaciones y que dará fin este 14 de septiembre. Posteriormente, seguirá con la promoción de su nuevo álbum, Debí Tirar más Fotos, hasta mediados de 2026, en países de Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía, actualmente continuando en Santo Domingo y culminando el otro año en Bruselas.

Al ser cuestionado del porqué no incluyó a Estados Unidos en todas sus presentaciones, el cantante aseguró que no fue por odio; al contrario, ha actuado en muchas ocasiones en suelo de la unión americana y aprecia la gran conexión que ha tenido con las personas latinas; sin embargo, la constante preocupación por las redadas de ICE afectaría al público que fuera a escucharlo.

Durante la entrevista, expresó: “La gente de Estados Unidos podía venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el tema de que la jo***da ICE podía estar afuera (del concierto). Ese es un tema del que hablamos y que nos preocupaba mucho”, se lee en la revista.

A pesar de que Puerto Rico no es un estado incorporado a EE. UU., pero sí pertenece a él, el Servicio de Inmigración detuvo a 53 personas en San Juan. Este hecho terminó de confirmar la decisión del cantante. El reciente álbum de Bad Bunny se centró en dar a conocer la cultura de Puerto Rico, su música y darle voz a un problema social que viven.

