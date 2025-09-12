Lupita Cuautle entrega camiones y uniformes a servicio de recolección

Con el objetivo de fortalecer el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y mantener en óptimas condiciones el entorno de la ciudad, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres entregó camiones compactadores y uniformes al personal operativo de la Secretaría de Servicios Públicos.

Durante la entrega oficial, la edil resaltó la importancia de dignificar la labor que realizan las cuadrillas de limpieza en las extensas jornadas, dotándolas de mejores herramientas y unidades que permitan llegar a todas las zonas del municipio. Asimismo, reconoció el desempeño del personal de servicios públicos por atender con calidad y de manera oportuna las demandas de la ciudadanía.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Francisco Rafael Osorio Coatl, informó que las dos nuevas unidades, con capacidad de ocho toneladas, se integrarán a las 24 rutas establecidas de lunes a domingo en todo el municipio, donde se recolectan más de 900 toneladas de residuos generados por la población. Además, subrayó que el capital humano es fundamental para garantizar este servicio, motivo por el cual se entregaron cerca de 200 uniformes, incluyendo camisolas con protección, pantalones y calzado de seguridad, entre otros.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal garantiza un servicio público eficiente, cercano y equipado que contribuya al desarrollo sustentable y equitativo de San Andrés Cholula.

