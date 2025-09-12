FGE detiene a presunto extorsionador en Tepeaca

La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión en contra de Víctor Hugo N., de 42 años, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.

El ahora imputado fue señalado por una persona que denunció que, en febrero de 2025, él y un grupo de individuos llegaron a su terreno ubicado en la región de Tepeaca, exigiéndole una suma de dinero a cambio de permitirle continuar con su trabajo. No obstante, la víctima fue auxiliada por pobladores del lugar.

Cabe destacar que, días antes, la persona afectada ya había entregado 20 mil pesos tras recibir diversas amenazas. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de otros involucrados.

Te recomendamos: