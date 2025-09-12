Detienen a tres y aseguran vehículos robados en Libres

Como resultado de un operativo para la localización de vehículos robados en el municipio de Libres, implementado por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), se logró la detención de tres personas y el mismo número de unidades que contaban con reporte de robo en Tlaxcala y en el Estado de México.

Durante estas acciones, implementadas en diferentes puntos del municipio, fueron revisadas un total de 315 unidades. Los detenidos y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público con el objetivo de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

