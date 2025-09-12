Filtran primera imagen de Robert Downey Jr. como Doctor Doom

La primera imagen de Robert Downey Jr. como Doctor Doom se reveló en la Expo Marketing de Disney en Shanghai, China, lo que ha generado una gran expectativa entre los fans.

En la filtración se observa su icónica armadura plateada, máscara metálica y capa con capucha verde. La armadura presenta detalles que reflejan la alta tecnología y el aspecto mágico del personaje.

Durante el espectáculo de luces también se mostraron varios de sus poderes, así como una escena del villano con el esqueleto de una figura desconocida, que se especula se trata del mismísimo Thanos.

Aunque Marvel no ha publicado una imagen oficial, esta sería la primera confirmación del aspecto visual de Downey Jr. como Doctor Doom tras varios meses de especulaciones.

El ganador de un Oscar regresará al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como el antagonista principal en Avengers: Doomsday. La película será dirigida por los hermanos Russo, con fecha de estreno para el 18 de diciembre de 2026.

La nueva entrega del grupo de superhéroes presentará a Victor Von Doom como el rival a vencer, tras el despido de Jonathan Majors, intérprete de Kang y villano de la saga multiversal.

