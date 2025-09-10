Actores y directores se unen en un boicot contra Israel

Más de 3 mil trabajadores de la industria del cine, entre ellos Gael García Bernal, Melissa Barrera, Olivia Colman, Javier Bardem y Mark Ruffalo, han anunciado un boicot contra empresas fílmicas israelíes, acusadas de estar relacionadas con el genocidio en Gaza.

La carta, publicada en The Guardian y promovida por Film Workers for Palestine, pide no aparecer en festivales de cine y evitar colaborar con distribuidoras y productoras que justifiquen el genocidio contra el pueblo palestino.

El boicot se inspira en el movimiento cultural contra el apartheid en Sudáfrica; además, se hace mención a festivales como el de Cine de Jerusalén y Docaviv, que siguen colaborando con el gobierno israelí.

“Los trabajadores del cine se comprometen a señalar un momento decisivo en la industria del cine por los derechos de los palestinos. Rechazamos el silencio ante el genocidio y el apartheid“, se puede leer en el comunicado.

Te puede interesar: Carlo Acutis, el primer santo millennial de la Iglesia católica

Durante los últimos meses, colectivos y cineastas han exigido posturas claras contra las acciones de Israel, con cartas firmadas por personalidades como Guillermo del Toro, Ken Loach, Pedro Almodóvar, entre otros.

En julio pasado, el MUBI Fest 2025, que se celebraría en la Ciudad de México, fue cancelado luego de señalamientos y un boicot por tener como inversores a Sequoia Capital, un fondo de capital asociado al sector tecnológico-militar de Israel.

Te recomendamos: