Apuesta 100 mil dólares a favor del “Canelo” y lo pierde todo

El influencer mexicano Paulo Chavira, conocido también como Paulo Dybola, perdió 100 mil dólares (casi 2 millones de pesos) tras apostar a favor de Saúl “Canelo” Álvarez en su combate contra Terence Crawford en Las Vegas.

Chavira compartió en redes sociales un video donde mostró fajos de billetes y el ticket de la apuesta, que indicó se trataba de la mayor de su vida, y expresó su confianza con un mensaje hacia el boxeador: “Gana, güero, por favor”.

Previo al combate, “Canelo” era el favorito en las casas de apuestas, con cuotas entre 1.60 y 1.71, mientras que Crawford ofrecía entre 2.35 y 2.60. En caso de apostar por el boxeador estadounidense, las ganancias eran mayores.

Te puede interesar: WWE llevará WrestleMania 43 a Arabia Saudita en 2027

De manera sorprendente, Terence Crawford venció por decisión unánime al pugilista mexicano (116-112, 115-113 y 115-113). Además, le arrebató sus cuatro títulos de peso supermediano.

Paulo Chavira es uno de los tipsters (pronosticador de apuestas) más populares en México, famoso por su buen nivel de aciertos, carisma y algunos comentarios polémicos.

A pesar de la pérdida millonaria, se mantuvo optimista y hasta bromista. “¿Quién me invita a desayunar? No traigo un quinto”, expresó en su cuenta de X.

Aposté 100 mil dólares a canelo money line.



Si quieres saber cuál es mi otra apuesta dale click aquí https://t.co/6IDC8uurd5 pic.twitter.com/s2x67Z4FfT — PauloDybola (@PauloChavira) September 13, 2025

Te recomendamos: