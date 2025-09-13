WWE llevará WrestleMania 43 a Arabia Saudita en 2027

La World Wrestling Entertainment (WWE) llevará WrestleMania por primera vez fuera de Norteamérica. En 2027, trasladarán su evento más importante del año a Arabia Saudita, como parte de la “Riyadh Season”.

Desde 1985, se había celebrado únicamente en ciudades de Estados Unidos y Canadá. Anteriormente, insinuaron la posibilidad de realizarlo en el extranjero y por fin se ha hecho realidad.

El anuncio se confirmó durante una rueda de prensa con directivos, autoridades saudíes y algunas superestrellas. Paul “Triple H” Levesque, director creativo, afirmó que es una oportunidad para demostrar que WWE es una marca global.

Días atrás, Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, filtró mediante un video en vivo la noticia de la llegada del evento a su país.

Te puede interesar: Guillermo Ochoa jugará en Chipre de cara al Mundial 2026

La edición 43 de WrestleMania en 2027 formará parte de la “Riyadh Season”, una serie de eventos de entretenimiento, culturales y deportivos en Riad, la capital del reino árabe.

Tras el anuncio, fanáticos de la lucha libre explotaron en críticas contra Triple H y WWE, mostrando su disgusto y molestia por la elección de la nueva sede. Señalan que la decisión obedece a un beneficio económico.

Mientras tanto, WrestleMania 42 se celebrará en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada, los días 18 y 19 de abril de 2026; esta será la segunda vez consecutiva que se realice en esa ciudad.

Te recomendamos: