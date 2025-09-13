IMSS revela cuántas tortillas puede comer un adulto diariamente

NutrIMSS ha dado a conocer cuántas tortillas puede comer un adulto para mantener una alimentación saludable, debido a que esta es una pieza básica en la dieta mexicana.

Las tortillas aportan nutrientes esenciales para acompañar todo tipo de platillos o guisados. Se usan para tacos, quesadillas, enchiladas, chilaquiles, flautas y muchos más.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que una tortilla de maíz equivale a una porción de cereales. Un adulto puede consumir hasta seis o siete tortillas al día.

Ante esto, comer dicha cantidad implica no consumir más cereales ese día, como puede ser pan, galletas, pastas, arroz y granos como trigo, avena, amaranto y quinoa.

Falsamente se cree que comer tortillas engorda, pero eso no es cierto. Tienen un aporte calórico moderado y son ricas en minerales, por lo que son saludables.

Estos son fuente de energía y proporcionan carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra. Las versiones integrales reducen riesgos cardiovasculares.

No obstante, consumirlos en exceso, principalmente los refinados y azucarados, puede llevar a un aumento de peso, obesidad, inflamación y problemas cardiovasculares.

La Cartera de Alimentación del IMSS recomienda un plan de alimentación con mil 500 calorías diarias, con tres comidas y dos colaciones.

