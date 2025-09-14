Albania nombra a “Diella”, primera ministra creada con IA

El primer ministro albanés, Edi Rama, anunció el nombramiento de una ministra creada con inteligencia artificial, llamada “Diella”, como parte del nuevo gabinete de su gobierno.

Tras su lanzamiento, “Diella”, cuyo nombre significa “sol” en albanés, ha sido representada con la apariencia de una mujer morena con un traje tradicional albanés.

Se trata del primer miembro virtual en la historia mundial con funciones ministeriales. Esta creación de la IA será responsable de la contratación pública del país.

Rama explicó que ministra virtual tomará todas las decisiones sobre licitaciones para garantizar procesos transparentes y libres de corrupción. También podrá contratar talentos internacionales.

Previamente, “Diella” había funcionado como asistente virtual desde enero, donde ayudaba con trámites en la plataforma oficial e-Albania. Ha facilitado más de 36 mil documentos y mil servicios.

El primer ministro, que inicia su cuarto mandato, presentará a su gabinete formalmente en los próximos días. La lucha contra la corrupción fue clave durante la candidatura de Albania a la Unión Europea.

Además, aspira a que Albania, con 2.8 millones de habitantes, se una al bloque europeo para 2030, con el apoyo en la modernización y transparencia que inspira este innovador nombramiento.

