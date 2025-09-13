Nepal elige a su primera ministra interina vía Discord

Nepal eligió a su primera ministra interina mediante una votación en Discord, luego de una serie de protestas lideradas por la Generación Z que derrocó al gobierno marxista-leninista de K.P. Sharma Oli.

El 10 de septiembre de 2025, en el servidor “Parlamento de Nepal” con más de 145 mil miembros, eligieron a Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, como líder temporal, quien supervisará las próximas elecciones.

Las protestas comenzaron el pasado 1 de septiembre tras el bloqueo de 26 redes sociales, lo que provocó movilizaciones masivas en Katmandú, con jóvenes exigiendo la renuncia de Oli.

El movimiento, nombrado como “Gen Z Revolution”, ha dejado hasta el momento la cifra de 51 muertos y aproximadamente mil 300 heridos, además de provocar la renuncia de varios ministros.

Te puede interesar: México cobrará impuesto adicional a “videojuegos violentos”

Discord es una plataforma de comunicación en línea, popular principalmente entre gamers; se convirtió en el centro de la resistencia y debate político. Jóvenes moderadores organizaron la elección en la que Karki resultó ganadora.

Para darle validez a la elección, el ejército del país se reunió con los moderadores para validar el proceso. Sushila Karki es la primera mujer en ocupar el cargo, reconocida por su integridad y lucha contra la corrupción.

Analistas ven este proceso como un avance de la democracia digital; no obstante, señalan que esto no representa a toda la población, debido a que unos 30 millones de nepalíes no tienen acceso a la plataforma.

Te recomendamos: