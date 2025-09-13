Fiscalía de CDMX atribuye explosión de pipa en Iztapalapa a ruptura de tanque

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa fue causada por la fuga de combustible tras la volcadura de la unidad. Hasta el momento, se reportan diez muertos y 74 heridos.

De acuerdo con las investigaciones, la fuga se originó por la ruptura del tanque de gas LP al chocar con un objeto sólido. Asimismo, descartaron que daños en la carpeta asfáltica causaran el accidente, tras no encontrar ningún bache en el lugar.

Este viernes, personal de la fiscalía, ingeniería de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la aseguradora de la pipa, Transportadora Silza, realizaron una inspección en el lugar del siniestro.

La dependencia continúa en la investigación con expertos en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios, explosiones y de seguridad industrial e hidráulica, quienes recaban dictámenes técnicos para clarificar los hechos.

En la recolección de pruebas, se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno. Las imágenes de la inspección confirmaron la ausencia de daños al asfalto, lo que ya está integrado en la carpeta de investigación.

De igual forma, se mantienen equipos de atención integral en el lugar del siniestro y hospitales con el fin de apoyar a las víctimas y sus familias, ofreciendo apoyo psicológico, asesoría legal y orientación social.

