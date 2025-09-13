Aprehenden a presunto brazo derecho de “La Tuza” en Tepeojuma

La mañana de este viernes, 12 de septiembre de 2025, la policía capturó a David Márquez Carpinteiro, conocido como “El Pila”, señalado como el principal colaborador de “La Tuza”, en las inmediaciones del municipio de Tepeojuma.

La detención ocurrió cuando Márquez Carpinteiro salía de Atlixco a bordo de su camioneta Jeep de color gris, que, según fuentes extraoficiales, es un vehículo blindado. El operativo policial interceptó al sospechoso en la carretera con dirección a Tepeojuma.

La captura de “El Pila” representa un golpe significativo para la estructura delictiva de la región, que opera en la zona de Tepeojuma.

