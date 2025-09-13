Capturan a tres supuestos secuestradores en Huixcolotla

La Fiscalía General del Estado capturó en flagrancia delictiva a Nicolás N., de 32 años, Noé Manuel N., de 23 años, y un menor de edad, como probables responsables del secuestro de un joven en el municipio de Huixcolotla, Puebla.

El 28 de agosto de 2025, la víctima de 17 años salió de su domicilio con la finalidad de realizar compras y desde ese momento se desconoció su paradero. El 30 de agosto, su padre recibió una llamada telefónica en la que le informaron que su hijo se encontraba privado de la libertad; durante la comunicación, también le fue enviada una fotografía en la que la víctima aparecía maniatada, exigiéndole la cantidad de 250 mil pesos como rescate.

A través de un proceso de negociación, el 31 de agosto se realizó un primer pago de 25 mil pesos. Posteriormente, el 11 de septiembre, los probables responsables accedieron a recibir un segundo pago por la cantidad de 5 mil pesos, lo que permitió ejecutar un operativo controlado de entrega de dinero, el cual culminó con la detención en flagrancia de los tres individuos.

Durante la intervención se aseguraron cinco mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares utilizados presuntamente para coordinar el delito y un arma de fuego tipo revólver.

Los adultos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continúa con los actos de investigación para ejercer acción penal; en tanto, el menor de edad fue remitido a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, conforme a lo establecido en la ley.

