Pink Floyd celebra 50 años de “Wish You Were Here” con edición especial

Pink Floyd ha anunciado la reedición de su emblemático álbum “Wish You Were Here” para conmemorar medio siglo desde su lanzamiento original. Esta edición especial incluirá una remasterización completa, material inédito de las sesiones de grabación y un libro a todo color con fotografías, letras manuscritas y anotaciones del productor.

El nuevo paquete estará disponible en formato vinilo, CD en estuche rígido y plataformas digitales de alta resolución. Los coleccionistas también podrán adquirir una caja limitada que incorpora una réplica del pase de backstage de la gira de 1975, postales exclusivas y un póster de edición numerada.

Pink Floyd – Wish You Were Here 50 – 50th Anniversary Release out December 12, 2025.



On Deluxe Box Set, CD, Digital, Vinyl & For The First Time In Dolby Atmos, including Six Previously Unreleased Alternate Versions & Demos.



Listen To ‘The Machine Song (Demo #2, Revisited)’ and… pic.twitter.com/7fH01UyrGj — Pink Floyd (@pinkfloyd) September 12, 2025

Según el comunicado oficial, la remasterización estuvo a cargo de James Guthrie, ingeniero de sonido del álbum original. Guthrie volvió a las cintas de 16 pistas para realizar matices ocultos y mejorar el rango dinámico sin comprometer el carácter original de la grabación.

La edición especial incluirá cinco demos inéditos que muestran versiones tempranas de “Shine On You Crazy Diamond” y la balada que da nombre al álbum. Estos registros ofrecen una mirada íntima al proceso creativo y a las capas sonoras experimentales propias de Pink Floyd en esa época.

Para los seguidores más veteranos, “Wish You Were Here” marcó un momento crucial al abordar temas como la ausencia, la crítica a la industria musical y la nostalgia. La portada, obra de Storm Thorgerson, sigue siendo un ícono del rock, y esta reedición rescata bocetos originales y propuestas descartadas.

Pink Floyd anunciará también un documental con entrevistas exclusivas a Roger Waters, Nick Mason y al equipo de producción, que explorará el contexto creativo del álbum.

