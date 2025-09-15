Contraloría Municipal supervisa trabajos de Bacheando Puebla

A fin de vigilar que los recursos se encuentren bien aplicados, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Contraloría Municipal, llevó a cabo recorridos de supervisión en diversos puntos de la ciudad para verificar la correcta ejecución de los trabajos del programa de “Bacheando Puebla”.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, para mejorar la infraestructura vial y ofrecer a la ciudadanía calles en mejores condiciones, más seguras, transitables y en orden.

Durante su recorrido, la contralora, Dulce Lilia Rivera Aranda, constató que las cuadrillas realicen sus labores conforme a los estándares de calidad establecidos, verificando el uso adecuado de materiales y el cumplimiento de los tiempos programados.

“El objetivo es que cada obra pública se realice con transparencia, eficacia y en beneficio directo de las y los poblanos”, afirmó.

Los recorridos de supervisión del programa, realizados por la contralora municipal, así como por personal de la Subcontraloría de Auditoría a Obra y Servicios Públicos, fueron en los siguientes puntos:

16 sur entre Juan de Palafox y Mendoza y 3 Oriente.

24 sur entre Juan de Palafox y Mendoza y 5 Oriente.

17 sur entre 25 y 27 poniente.

19 sur entre 4 y 18 poniente.

37 norte entre 15 de Mayo y 14 poniente.

15 oriente entre Parque Ecológico y Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec.

32 norte bis entre 8 oriente hasta 14 oriente.

21 poniente entre Bulevar Atlixco y 31 sur.

35 sur entre Bulevar Atlixco y 31 poniente

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos. Se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier bache a través de los canales oficiales.

