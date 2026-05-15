Congreso de Puebla fortalece colaboración académica y legislativa

El Congreso del Estado realizó la entrega de cartas de adscripción y reconocimientos a investigadoras e investigadores pertenecientes a diversas instituciones de educación superior, con el propósito de fortalecer los vínculos de colaboración académica, legislativa e institucional entre el Congreso del Estado de Puebla y la comunidad investigadora.

El evento fue encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, y por la diputada Norma Estela Pimentel Méndez, quienes también sostuvieron una reunión con investigadoras e investigadores que formarán parte del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”.

Durante su mensaje, Pável Gaspar destacó las acciones realizadas por la diputada Norma Pimentel y el Instituto Gilberto Bosques Saldívar para fortalecer la colaboración, el análisis y la investigación para la construcción de propuestas legislativas.

Asimismo, el presidente del Congreso resaltó las aportaciones de la academia para contar con mejores marcos jurídicos, pues la suma del trabajo en territorio y el conocimiento de investigadoras e investigadores generará resultados positivos para Puebla y sus habitantes.

La diputada Norma Pimentel indicó que esta colaboración entre las y los investigadores con el Congreso del Estado, a través del Instituto Gilberto Bosques Saldívar, es una oportunidad para lograr transformaciones positivas, basadas en el conocimiento, el pensamiento crítico y el trabajo académico.

Finalmente, la diputada informó sobre la presentación de las iniciativas para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, a fin de contar con los marcos jurídicos que validen la creación de una red de investigadoras e investigadores.

En el evento también estuvieron presentes el investigador de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Israel Cedillo Lazcano; el vicerrector de Investigación de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), Jorge Medina Delgadillo; y el titular del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar” del Congreso, Óscar Emilio Carranza León.

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