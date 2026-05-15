Detienen a presunto homicida ligado a “La Barredora” en Puebla

Elementos de distintas corporaciones de seguridad detuvieron en la ciudad de Puebla a un hombre presuntamente relacionado con una ejecución ocurrida a inicios de 2026, en la que la víctima fue atacada a balazos desde varios vehículos en movimiento.

El asegurado fue identificado como José Manuel N., de 22 años, quien enfrenta cargos por homicidio calificado; tras ser señalado como partícipe del asesinato de Amado N., en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan.

La captura se llevó a cabo mediante un despliegue coordinado entre agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), personal militar y fuerzas estatales, después de trabajos de investigación permitieran ubicar al sospechoso en la zona de Valsequillo.

Las autoridades señalaron que el detenido estaría vinculado con la célula delictiva conocida como “La Barredora”, asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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De acuerdo con la la carpeta de investigación, el ataque ocurrió el pasado 7 de enero sobre la calle Benito Juárez, donde hombres armados que viajaban en diferentes camionetas dispararon contra un masculino hasta privarlo de la vida.

Entre las unidades presuntamente involucradas se encuentran una Chevrolet negra, una camioneta Blazer y una Ford Lobo de doble cabina.

Luego de reunir diversos datos de prueba, un juez de control otorgó la orden de aprehensión que fue cumplimentada este jueves 14 de mayo.

Por su parte, José Manuel N. quedó bajo resguardo de la autoridad judicial correspondiente, mientras continúan las investigaciones para identificar y detener a más personas presuntamente involucradas en este crimen.

Editor: César A. García

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