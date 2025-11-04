Lupita Cuautle presenta Motoride Cholula 2025

Con el objetivo de incentivar el desarrollo económico y la atracción de turistas de todo el país, la presidenta municipal de San Andrés, Lupita Cuautle Torres encabezó la presentación del Motoride Cholula 2025.

En su mensaje, la alcaldesa invitó a las familias a disfrutar de la adrenalina, la cultura y la hospitalidad que caracterizan a San Andrés Cholula. Destacó que este evento reúne música, motocicletas de todo el país y un corredor gastronómico y artesanal para más de 40 mil asistentes.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, Eva María Toxqui Daniel informó que este festival se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Parque Intermunicipal. Detalló que se espera una participación alrededor de 15,000 motociclistas de todo el país. Además, se realizará la “Rodada más grande de Puebla”, el sábado 8 de noviembre, partiendo de la Zona de los Fuertes al Parque Intermunicipal.

Con estos eventos, el Gobierno Municipal consolida a San Andrés Cholula como referente cultural con atractivos turísticos para todas y todos.

