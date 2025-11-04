David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III

El exfutbolista del Manchester United y del Real Madrid David Beckham fue formalmente investido como caballero por el rey Carlos III durante una ceremonia celebrada este martes en el castillo de Windsor.

El reconocimiento, que otorga al legendario deportista el tratamiento de “Sir David Beckham”, distingue sus contribuciones al fútbol y su labor filantrópica en el Reino Unido. Su esposa también será tratada como “Lady Victoria.”

Beckham, de 50 años, manifestó su profundo orgullo por el honor recibido: “No podría estar más orgulloso de eso. La gente sabe lo patriótico que soy y lo mucho que amo a mi país”. El excapitán de la selección inglesa destacó además cómo durante sus viajes internacionales “toda la gente quería preguntarme sobre nuestra monarquía. Eso me da mucho orgullo”.

Arise, Sir David Beckham.



This morning at Windsor Castle, The King presented Sir David Beckham with a Knighthood for Services to Sport and to Charity. pic.twitter.com/BpRQJ1lIJG — The Royal Family (@RoyalFamily) November 4, 2025

La investidura contó con un significado especial en el ámbito familiar, ya que Victoria Beckham, diseñadora y esposa del futbolista, confeccionó personalmente el traje de etiqueta que vistió su marido para la ocasión. Según confirmaron fuentes cercanas a la pareja al Daily Mail, este sería el primer atuendo que la creadora ha diseñado específicamente para Beckham tras 26 años de matrimonio.

El reconocimiento corona una trayectoria deportiva que incluye títulos destacados con el Manchester United, donde conquistó múltiples Premier League y una Champions League, su etapa en el Real Madrid y su actual rol como propietario del Inter de Miami en la MLS.

Paralelamente, Beckham ha mantenido un compromiso social como embajador de Unicef desde 2005, labor que ha complementado su influencia global más allá de los terrenos de juego.

Te recomendamos: