Rescatan a 9 secuestrados y abaten a 13 agresores en Sinaloa

El lunes 3 de noviembre, un enfrentamiento armado entre fuerzas federales y un grupo criminal en el municipio de Guasave, Sinaloa, resultó en la muerte de trece presuntos delincuentes y la liberación de nueve personas que se encontraban secuestradas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el hecho ocurrió cuando elementos del gabinete de seguridad nacional fueron agredidos desde bajo un puente en la localidad de La Brecha durante labores de patrullaje.

Además de los fallecidos, en el operativo se logró la captura de cuatro sospechosos y el aseguramiento de siete vehículos, armas de largo alcance y equipo táctico.

“Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del Gabinete de Seguridad de México fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente“, escribió García Harfuch en sus redes sociales.

Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

• 9 personas… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2025

La intervención se enmarca en el contexto de violencia que afecta a Sinaloa desde hace más de un año, generado por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, una liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y otra por seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada, que compiten por el control de rutas para el tráfico de drogas como el fentanilo hacia Estados Unidos.

Este episodio representa uno de los enfrentamientos registrados recientemente en la región, donde la violencia persiste a pesar del despliegue de fuerzas de élite y operativos continuos por parte del gobierno federal.

La pugna interna del cartel ha provocado centenares de víctimas mortales y desapariciones, con especial intensidad en la capital estatal de Culiacán.

