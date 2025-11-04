Sheinbaum presenta Plan Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

Renato León A.
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” como respuesta al asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre.

La estrategia contempla un despliegue inmediato del gabinete federal para recorrer comunidades y recoger propuestas de todos los sectores sociales, con el compromiso de presentar acciones concretas a más tardar la próxima semana.

La mandataria federal enfatizó que “la paz no se impone con la fuerza; se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra”.

Sheinbaum calificó el homicidio de Manzo Rodríguez como “cobarde” y destacó que el edil representaba a “esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega“.

El plan se estructurará en tres ejes principales: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. Como medidas inmediatas, se confirmó el reforzamiento de fuerzas federales en la entidad y la creación de un sistema de alerta para presidentes municipales.

Eje 1: Seguridad y Justicia

  • Implementación de unidades conjuntas entre Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y autoridades locales
  • Creación de fiscalía especializada en delitos de alto impacto
  • Establecimiento de oficinas de representación presidencial en municipios prioritarios
  • Instalación de mesas de seguridad quincenales y sistema de alerta temprana para ediles
  • Fortalecimiento del sistema de denuncia anónima contra extorsión

Eje 2: Desarrollo Económico con Justicia

  • Garantía de seguridad social y salarios dignos para jornaleros agrícolas
  • Inversión estratégica en infraestructura rural y caminos
  • Creación de polos de bienestar en coordinación con iniciativa privada
  • Programas de financiamiento para pequeños productores

Eje 3: Educación y Cultura para la Paz

  • Implementación de escuelas de cultura de paz en comunidades
  • Programas de reinserción social y atención integral a víctimas
  • Creación de centros comunitarios de deporte y bienestar
  • Establecimiento de centros regionales de cultura y memoria
  • Becas de transporte para estudiantes universitarios y festival anual “Voces de Michoacán”

