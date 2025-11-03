Fernando Valenzuela vuelve a ser nominado al Salón de la Fama de la MLB

Este lunes se dio a conocer que la leyenda mexicana, Fernando Valenzuela, volverá a ser nominado al Salón de la Fama de la MLB a un año de su fallecimiento. El lanzador mexicano compartirá la boleta con otras grandes figuras y la votación será sometida por el Comité de la Era Contemporánea del Salón de la Fama.

El nombre de Valenzuela volvió a tomar fuerza en Cooperstown luego de que los Dodgers ganaran la Serie Mundial con el parche conmemorativo del número “34” y que el título se haya conseguido el primero de noviembre (fecha en la que cumpliría años).

El “toro” fue el primer pitcher mexicano de la historia de la novena angelina, logrando un hito en las Ligas Mayores con la famosa “Fernandomanía”.

Este suceso marcó una época en Estados Unidos, y más, por ser el personaje que unió a ambos países en un momento de tensión. Sobre todo, logró que la comunidad latina otorgara el perdón al Dodger Stadium, construido en Chávez Ravine.

En su primera temporada fue pieza fundamental para ganar la Serie Mundial de 1981, coronándose como el único pitcher en la historia del béisbol en ganar el Cy Young y el Premio a Novato del Año en la misma campaña.

The @Dodgers wrapped up their #WorldSeries victory on November 1 – which would've been the late Fernando Valenzuela's 65th birthday 💙#ElBéisbolEsOtraCosa pic.twitter.com/Vwfp24qK7B — MLB (@MLB) November 2, 2025

Tras 17 temporadas en la gran carpa, cerró su etapa con dos Clásicos de Otoño, un Guante de Oro y 6 convocatorias al juego de estrellas, registrando 173 victorias/153 derrotas, con una efectividad de 3.54 en 453 juegos (2,930 entradas lanzadas) y con 2,074 ponches en su cuenta.

Su paso en Los Ángeles fue crucial para la ciudad, por lo que el ayuntamiento decidió declarar el 11 de agosto como el día de Fernando Valenzuela, y los Dodgers, de igual manera, retiraron su número como reconocimiento.

Sin embargo, fuera de California no tuvo el mismo valor, pues en la Asociación de Cronistas de Béisbol de América (BBWAA) no tuvo los números necesarios para ser considerado al Salón de la Fama de la MLB, apenas alcanzando un 6.2 por ciento de votos a favor en 2003 y 3.8 en 2004.

No obstante, tras casi 20 años fuera de esa votación, en 2022 hubo una reestructuración del galardón, dando origen a un nuevo comité, designado como el de la Era Contemporánea, que estudia el impacto de los jugadores, managers, umpires y ejecutivos desde 1980.

The Contemporary Baseball Era player ballot features eight candidates for consideration in the Hall of Fame Class of 2026.



Results will be announced at 7:30 p.m. ET on Dec. 7: https://t.co/V5Xyf85u9i pic.twitter.com/jdkUy2sOWs — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) November 3, 2025

Tal vez te interese: Gilberto Mora sufre fractura en la mano y es operado de urgencia

En la última de las reuniones que se hacen cada 3 años, se decidió que el lanzador zurdo, fallecido el año pasado, tiene todos los méritos para aplicar al Hall Of Fame.

Además del oriundo de Sonora, también le acompañarán en la votación estrellas como Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly, Dale Murphy, Carlos Delgado, Jeff Kent y Gary Sheffield.

Los resultados se darán a conocer el 7 de diciembre, y sólo en caso que alcance el 75% de votos, el 26 de julio de próximo año Fernando Valenzuela por fin tendrá el lugar que se merece en Cooperstown.

Happy birthday, Fernando. We miss you. 💙 pic.twitter.com/4otHxiz3TM — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 1, 2025

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: