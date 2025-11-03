Diputada Delfina Pozos rinde su Primer Informe de Actividades Legislativas

En su Primer Informe de Actividades Legislativas, la diputada Delfina Pozos Vergara destacó que el eje principal de su trabajo es el bienestar de la gente, por lo que el diálogo permanente con las personas se tradujo en propuestas y acciones concretas.

La legisladora destacó sus iniciativas y puntos de acuerdo en materia de seguridad, con reformas para castigar con mayor severidad diversos delitos, fortalecer la coordinación policial, reforzar la vigilancia en carreteras y realizar operativos estratégicos en zonas focalizadas, así como para combatir la trata de personas, el feminicidio y el reclutamiento de jóvenes mediante remuneraciones falsas.

Asimismo, enfatizó sus propuestas para que la concesionaria Agua de Puebla rinda cuentas y mejore sus servicios, convertir a San Francisco Totimehuacan en el municipio 218, que los municipios cuenten con una unidad de atención a migrantes y crear la figura de regidor y diputado migrante.

También resaltó sus propuestas para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, así como la condonación del trámite de titulación a quienes pertenezcan a grupos vulnerables.

La diputada detalló que recorrió más de 50 municipios al interior del Estado y realizó gestiones permanentes ante la concesionaria Agua de Puebla, en beneficio de las y los ciudadanos. También en materia de salud, pavimentaciones, aparatos auxiliares para adultos mayores, equipamiento para escuelas, entre otros.

“Durante este primer año, como su diputada, he caminado con ustedes, he escuchado sus problemas y transformado esas voces en acciones concretas. Mi compromiso es claro: que la política sirva a la gente con resultados, transparencia y responsabilidad”, señaló.

