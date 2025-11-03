Promueven iniciativa para otorgar licencia académica a madres jóvenes

Con el objetivo de garantizar la continuidad de estudios de madres adolescentes y jóvenes, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación, para establecer que las estudiantes inscritas en instituciones públicas o privadas tendrán derecho a una licencia académica por maternidad.

La propuesta indica que el permiso contemplará la suspensión temporal de sus actividades escolares sin pérdida de derechos académicos, inscripción, calificaciones, créditos, becas o apoyos institucionales.

De acuerdo con la iniciativa mediante la cual se adicionan los artículos 7 Bis y 56 Bis a la Ley de Educación del Estado de Puebla, durante el periodo de licencia, las instituciones educativas deberán garantizar la continuidad académica flexible, a través de la reprogramación de actividades, evaluaciones y tutorías, o acceso a modalidades no presenciales, sin costo adicional.

Además, se precisa que el periodo comprenderá hasta 12 semanas antes y posteriores al parto, prorrogables por causa médica debidamente justificada y podrá ejercerse desde el periodo prenatal conforme a recomendación médica.

Al concluir dicho plazo, las instituciones deberán asegurar el reingreso automático de la estudiante, sin sanciones, restricciones o pérdida de derechos. En la iniciativa se advierte que, cualquier acto contrario, se considerará discriminación y será sancionada conforme a la legislación aplicable.

La propuesta de la diputada indica que las autoridades educativas estatales garantizarán la inclusión, permanencia, tránsito y egreso oportuno de las estudiantes durante los periodos de embarazo y maternidad, con ajustes razonables, modalidades académicas flexibles y la aplicación del derecho a la licencia académica por maternidad.

