Cuautlancingo concluye temporada de muertos sin sin altercados

El gobierno municipal de Cuautlancingo reporta saldo blanco tras la temporada de muertos, gracias al dispositivo de proximidad social implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los distintos panteones, como parte del “Operativo del Día de Muertos 2025”, que tuvo como objetivo brindar seguridad a las familias que acuden a visitar a sus seres queridos.

Personal de la Dirección de Protección Civil y de Bomberos realizó recorridos constantes tanto en el Panteón Puertas del Cielo como en el Complejo Funerario Renacimiento, en el Panteón de San Lorenzo Almecatla y en el de Sanctorum, con el propósito de mantener una vigilancia constante para prevenir riesgos, garantizar una visita segura y ordenada y brindar atención oportuna a los ciudadanos.

Asimismo, elementos de la dependencia llevaron a cabo inspecciones preventivas de cilindros y conexiones de gas en el Panteón de Sanctorum, con el propósito de detectar posibles fugas y evitar incidentes.

Por otro lado, personal de la Jefatura de Panteones y de Servicios Públicos apoyaron a los asistentes para que su visita no tuviera contratiempos y con lo que requirieran para la limpieza de las tumbas y la colocación de flores.

Estas acciones refuerzan el compromiso del gobierno de Cuautlancingo con la seguridad e integridad de los habitantes y el respeto a las tradiciones de la comunidad.

