San Andrés Cholula reporta saldo blanco tras “Operativo Todos Santos 2025”

Como resultado del “Operativo Todos Santos 2025”, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, reportó saldo blanco.

Las direcciones que conforman la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) fueron desplegadas en los 10 panteones de San Andrés Cholula, donde llevaron a cabo esquemas de vigilancia para la tranquilidad de ciudadanos y visitantes que del 25 de octubre al 2 de noviembre acudieron para visitar a sus fieles difuntos.

Además, el operativo desarrollado bajo la Estrategia Municipal de Seguridad Ciudadana “Contigo Construimos Seguridad” se extendió a la zona arqueológica, corredores gastronómicos, plazas públicas y puntos de alta afluencia turística.

A través de la Policía Montada, Unidad Canina y Grupo Táctico, así como la Dirección de Protección Civil, se implementaron recorridos al interior y al exterior de los 10 panteones de la demarcación. La Dirección de Vialidad Municipal implementó un operativo especial, priorizando la movilidad segura.

Por su parte, la Dirección del Centro de Emergencias (DCE) mantuvo monitoreo permanente mediante la red de videovigilancia.

Con estas acciones y bajo los lineamientos de seguridad y paz que se busca mantener, el Gobierno Municipal, a través de la SSPPC, refrenda el trabajo en favor de las familias sanandreseñas y de los miles de visitantes que llegan al municipio.

