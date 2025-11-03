Detienen a hombre por tentativa de feminicidio a su pareja en Tehuacán

Durante el fin de semana, un hombre fue detenido en Tehuacán tras intentar quitarle la vida a su pareja sentimental al abrir las llaves de gas en la casa y bloquear todas las salidas.

La noche del viernes, el agresor inició una discusión con su pareja, a quien golpeó y amenazó de muerte. Además, abrió las llaves de gas de la estufa y le impedía salir, lo que llevó a la mujer a pedir auxilio a gritos.

Vecinos de la colonia Benito Juárez solicitaron apoyo a los vigilantes del barrio, conocidos como “Grupo Dragones”, quienes forzaron la puerta, sometieron al agresor y liberaron a la víctima.

Posteriormente, la Policía Municipal de Tehuacán realizó la detención formal del sujeto, quien fue procesado por tentativa de feminicidio.

