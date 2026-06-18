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Activan estrategia de prevención en Sierra Norte ante fuertes lluvias

Por:
Alejandra Olivera
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Foto: Envato Elements (Ilustrativa)

El gobernador Alejandro Armenta Mier puso en marcha una estrategia integral de prevención y atención de emergencias en la Sierra Norte ante el pronóstico de precipitaciones superiores al promedio durante septiembre y octubre de este año.

Este jueves, el mandatario recorrió el recinto ferial de Huauchinango donde se instaló un centro de mando y albergue temporal que operará en caso de una contingencia similar a que ocurrió en octubre de 2025, cuando las lluvias extraordinarias provocaron deslaves y desbordamientos de ríos que dejaron un saldo de 23 personas fallecidas y un menor desaparecido.

Informó que desde ahora se encuentran listos los albergues temporales y los equipos de respuesta para actuar en la Sierra Norte y en cualquier otra región del estado que pudiera resultar afectada por cualquier contingencia meteorológica.

Lo anterior al enfatizar que para mediados de septiembre y principios de octubre de este año se espera una temporada de lluvias de mayor intensidad que la registrada el año pasado, por lo que solicitó a ediles de la región acercarse a pobladores que habitan en zonas de riesgo para sensibilizarlos y evitar tragedias.

Continua búsqueda de Liam Tadeo

En el evento, estuvo presente Abigail Lechuga, madre de Liam Tadeo, menor de 6 años de edad, desaparecido luego de un deslave sobre su hogar, a quien el gobernador reiteró el compromiso de su administración de continuar las acciones de búsqueda hasta localizarlo.

“Vamos a estar contigo todo el tiempo hasta que lo encontremos, ten la plena seguridad, la presidenta de la República nos ha encargado mucho tu caso y cuentas con nosotros”, expresó.

En ese sentido, el coordinador de Protección Civil estatal, Bernabé López Santos, informó que, a 250 días de su desaparición en Huauchinango, personal de los tres órdenes de gobierno han realizado 89 jornadas de búsqueda.

Editor: Renato León

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