Activan estrategia de prevención en Sierra Norte ante fuertes lluvias

El gobernador Alejandro Armenta Mier puso en marcha una estrategia integral de prevención y atención de emergencias en la Sierra Norte ante el pronóstico de precipitaciones superiores al promedio durante septiembre y octubre de este año.

Este jueves, el mandatario recorrió el recinto ferial de Huauchinango donde se instaló un centro de mando y albergue temporal que operará en caso de una contingencia similar a que ocurrió en octubre de 2025, cuando las lluvias extraordinarias provocaron deslaves y desbordamientos de ríos que dejaron un saldo de 23 personas fallecidas y un menor desaparecido.

Informó que desde ahora se encuentran listos los albergues temporales y los equipos de respuesta para actuar en la Sierra Norte y en cualquier otra región del estado que pudiera resultar afectada por cualquier contingencia meteorológica.

#Puebla 🗣️ "Desde hoy estamos preparados para cualquier contingencia en la Sierra Norte", asegura @armentapuebla_, al supervisar el albergue provisional instalado en el recinto ferial de Huauchinango.



Recordó que, en octubre pasado, en la zona se presentaron lluvias intensas que… pic.twitter.com/bLdTZ3ltk1 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 18, 2026

Lo anterior al enfatizar que para mediados de septiembre y principios de octubre de este año se espera una temporada de lluvias de mayor intensidad que la registrada el año pasado, por lo que solicitó a ediles de la región acercarse a pobladores que habitan en zonas de riesgo para sensibilizarlos y evitar tragedias.

Continua búsqueda de Liam Tadeo

En el evento, estuvo presente Abigail Lechuga, madre de Liam Tadeo, menor de 6 años de edad, desaparecido luego de un deslave sobre su hogar, a quien el gobernador reiteró el compromiso de su administración de continuar las acciones de búsqueda hasta localizarlo.

“Vamos a estar contigo todo el tiempo hasta que lo encontremos, ten la plena seguridad, la presidenta de la República nos ha encargado mucho tu caso y cuentas con nosotros”, expresó.

En ese sentido, el coordinador de Protección Civil estatal, Bernabé López Santos, informó que, a 250 días de su desaparición en Huauchinango, personal de los tres órdenes de gobierno han realizado 89 jornadas de búsqueda.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Liam Tadeo González Lechuga, visto por última vez en el Municipio de Huauchinango, Puebla.

¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/JooYXVNMy5 — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) October 13, 2025

Editor: Renato León

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