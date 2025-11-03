Capacitan a personal legislativo para prevenir violencia de género

Con el objetivo de fortalecer las acciones para evitar la violencia contra las mujeres en los espacios laborales, el Congreso del Estado, a través de la Unidad para la Igualdad de Género, inició la Jornada de Capacitación para el personal del Poder Legislativo que se llevará a cabo del 3 al 7 de noviembre.

Con el lema “Capacitar para Erradicar”, la titular de la Unidad para la Igualdad Laboral, Daniela Mier Bañuelos, dio a conocer que se realizarán ponencias relacionadas con las herramientas para la atención con perspectiva de género, la igualdad sustantiva y equidad de género en el ámbito laboral, estrategias para la prevención de la violencia de género e identificación de situaciones de riesgo y violencia de género en espacios laborales.

