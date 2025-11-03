Anuncian rehabilitación del distribuidor vial Juárez-Serdán

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la rehabilitación del distribuidor vial Juárez-Serdán al reconocer que es una obra funcional a la que no se le ha dado mantenimiento, por lo que se encuentra en malas condiciones actualmente.

En conferencia de prensa, el mandatario admitió que es una obra “futurista” y “muy importante” que fue pensada por el exedil panista, Luis Paredes Moctezuma, ya que permite el flujo de una gran cantidad de vehículos entre el norte y sur de la capital poblana.

“Es una entrada al centro de Puebla y hacia la zona de Atlixco e Izúcar de Matamoros porque comunica con la CAPUR y la Autopista México-Puebla por el Bulevar Hermanos Serdán”, apuntó.

A pesar de ello, dijo que autoridades no le han dado el mantenimiento necesario para su conservación, pues además por ella circula la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Alejandro Armenta señaló que su administración “no patea ni hereda” los problemas, por lo que la vialidad será rehabilitada, aunque no mencionó cuándo podrían iniciar las obras.

Camino al Batán, registra un avance del 90%

En ese contexto, refirió que se trabaja para alcanzar la meta de 5 mil calles pavimentadas antes del primer trimestre de 2026, para lo cual actualmente se avanza en la rehabilitación integral de 13 avenidas en la zona metropolitana de Puebla, que equivalen a intervenir mil 221 calles de 50 metros y que benefician de manera directa a 1.6 millones de personas.

Entre ellas, se encuentra el Camino al Batán, que registra un avance del 90 por ciento, según informó el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, quien afirmó que la obra será entregada en tiempo récord.

Comentó que los trabajos constan de 9 kilómetros de pavimento, equivalente a 181 calles, lo anterior en beneficio de los habitantes de colonias como Lomas de San Miguel, La Joya, Lomas del Mármol y Paseos del Bosque.

Puntualizó que con los Módulos de Pavimentación y con el uso de insumos de PEMEX se genera un ahorro económico del 64 por ciento, lo que permite recuperar calles que durante años fueron olvidadas.

Editor: César A. García

