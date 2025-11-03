Gaby Ruíz y Conny Limón, cartas de Mario Riestra para el PAN capitalino

El grupo político de Mario Riestra vislumbra a Gabriela Ruíz Benitez y Conny Limón Muñoz para disputar la dirigencia municipal del PAN en Puebla, con el objetivo de contrarrestar la candidatura de Lupita Leal.

Fuentes internas confirmaron que el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) planea impulsar a dichos perfiles para quedarse con el control del partido en la capital poblana.

Esto luego de que tribunales electorales anularon el triunfo de su allegado, Manolo Herrera Rojas, y ordenaron reponer el proceso con una elección exclusiva para mujeres.

Tras ganar el juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la aspirante Guadalupe Leal Rodríguez exigió “piso parejo” en la contienda.

La exdiputada local —quien quedó en segundo lugar en la anterior elección— pidió a las dirigencias nacional y estatal “sacar las manos” del proceso interno.

La nueva asamblea para elegir al Comité Directivo Municipal (CDM) se llevará a cabo el 7 de diciembre en el Salón Country de San Manuel.

Te puede interesar: IEE Puebla inicia nueva etapa con dos nuevos consejeros

¿Quiénes son las cartas de Riestra?

Gaby Ruíz Benítez sería la favorita para encabezar la candidatura impulsada por Riestra, ya que iba en fórmula como secretaria general de Manolo Herrera.

Ruíz Benitez fue regidora del Ayuntamiento de Puebla de 2021 a 2025, en el gobierno de Eduardo Rivera; además, fue presidenta de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

En tanto, Conny Muñoz es un cuadro joven que se desempeña como consejera estatal del PAN, pero carece de experiencia en cargos públicos.

Editor: César A. García

Te recomendamos: