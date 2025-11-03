Policía Auxiliar realiza pruebas toxicológicas a personal operativo

En cumplimiento al compromiso de generar entornos de confianza a la ciudadanía y sus usuarios, personal de la Clínica-Hospital de la Policía Auxiliar realizó pruebas toxicológicas a las y los elementos de la base metropolitana, para fortalecer la responsabilidad y compromiso institucional.

Durante esta jornada, se realizaron más de 85 pruebas a personal de la Dirección Operativa, Subdirecciones Metropolitana y Foránea, supervisores, apoyos administrativos y guardias policiales, lo que permite garantizar un servicio policial eficaz, transparente y orientado al bienestar de las familias poblanas.

Con estos hechos, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, ratifica su compromiso con la seguridad, la integridad y la confianza de de todas y todos, mediante el fortalecimiento de sus procesos internos y la consolidación de una corporación ética, profesional y responsable.

Te recomendamos: