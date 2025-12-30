Israel despoja de inmunidad a la Agencia de ONU para Refugiados de Palestina

El Parlamento israelí (Knéset) aprobó este lunes una reforma legal que, en una medida sin precedentes, despoja a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) de su inmunidad diplomática, decreta la expropiación de sus locales en Jerusalén Este y ordena el corte de suministros esenciales a la organización.

La decisión ha sido calificada de “indignante” e ilegal según el derecho internacional por el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini.

La reforma, que aúna tres enmiendas presentadas por partidos de la coalición gobernante, añade un artículo que establece que las disposiciones de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas “no se aplicarán a la UNRWA”.

👇 @UNLazzarini Comisionado General



La votación de ayer del parlamento israelí, que aprobó nueva legislación contra UNRWA, es indignante. Supone un ataque directo al mandato otorgado por la Asamblea General de la ONU y contradice los dictámenes de la Corte Inter. de Justicia — UNRWA.es (@UNRWAes) December 30, 2025

Esto permite al Estado israelí embargar bienes inmuebles de la agencia en territorios bajo su jurisdicción, incluyendo su sede en el barrio de Sheij Jarrá y el Centro de Entrenamiento de Qalandia, en un plazo máximo de 30 días.

La ley también obliga a las autoridades israelíes a cortar los suministros de electricidad, agua y gas a los locales de la UNRWA, prohíbe la prestación de servicios de telecomunicaciones y bloquea cualquier operación bancaria o financiera con la agencia. Los proveedores deberán ejecutar estas medidas en un plazo de 15 días tras identificar los servicios vinculados a la organización.

Estas acciones afectan directamente a los servicios de UNRWA, incluida Gaza, donde la Agencia es la columna vertebral de la respuesta humanitaria. Esta legislación crea un precedente grave que amenaza el trabajo humanitario y de derechos humanos en todo el mundo. — UNRWA.es (@UNRWAes) December 30, 2025

Durante el debate parlamentario, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, Boaz Bismut, afirmó que “los empleados de la UNRWA participaron plenamente en la brutal masacre del 7 de octubre” y que la agencia es “un brazo de Hamás”. Estas acusaciones, sin embargo, no han sido fundamentadas ante la Corte Internacional de Justicia, que determinó Israel no ha demostrado la presunta falta de neutralidad de la UNRWA en su conjunto.

La ley es la culminación de una escalada contra la agencia, que en octubre de 2024 fue declarada ilegal en Israel. La medida dificulta gravemente la ayuda humanitaria a los 5.9 millones de refugiados palestinos que dependen de sus servicios en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

