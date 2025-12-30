Absuelven a cuatro futbolistas por caso de presunta violación en Argentina

Un juez penal de Argentina dispuso el archivo de la causa penal contra cuatro futbolistas que formaban parte del club Vélez Sarsfield, acusados de un presunto abuso sexual a una periodista en marzo de 2024.

El magistrado Augusto José Paz Almonacid determinó este martes que los hechos denunciados no constituyen un delito, decretando el sobreseimiento del arquero uruguayo Sebastián Sosa, el volante paraguayo José Ignacio Florentín, y los argentinos Braian Cufré y Abiel Osorio.

La denuncia fue interpuesta por una joven periodista, cuya identidad se mantiene reservada, tras un incidente ocurrido en un hotel de Tucumán la madrugada del 3 de marzo de 2024, después de un partido de la liga argentina.

Por otro lado, el arquero Sebastián Sosa, ahora en el club uruguayo Juventud de Las Piedras, celebró públicamente la decisión judicial en sus redes sociales.

Gracias a Dios se hizo justicia !!! https://t.co/GGO3QYLkza — Sebastian Sosa (@sebauruguayo1) December 30, 2025

La mujer sostuvo que fue violada por los deportistas. Aunque el proceso judicial se extendió por meses, el club Vélez decidió rescindir anticipadamente los contratos de los cuatro implicados durante el transcurso del año pasado.

Al fundamentar su decisión, el juez Paz Almonacid señaló que “la conducta de la denunciada no encuadra en una figura penal”, considerando que la relación sexual habría sido consentida. Esta resolución, sin embargo, no es definitiva y la causa podría reabrirse si aparecen nuevas pruebas en el futuro.

La reacción de la denunciante fue de profunda frustración. En declaraciones al canal Todo Noticias de Buenos Aires, expresó: “Son esos días en los que uno siente que todo el camino recorrido no valió para nada. Mucha impotencia, mucha bronca”. Confirmó que presentará una apelación contra el fallo.

