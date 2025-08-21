San Pedro Cholula atiende solicitudes ciudadanas en “Miércoles del Pueblo”

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con la atención cercana y directa hacia la ciudadanía, atendiendo de manera puntual sus principales necesidades y solicitudes.

En este sentido, se llevó a cabo la décima edición del programa “Miércoles del Pueblo”, anteriormente denominado Miércoles Ciudadano. La presidenta municipal destacó que San Pedro Cholula fue pionero en la implementación de este ejercicio a nivel municipal, reconocido como un modelo necesario para los gobiernos de transformación.

Durante 12 horas ininterrumpidas de atención, la presidenta, en coordinación con secretarios, directores, jefes de área y regidores del Ayuntamiento, recibió a los ciudadanos que acudieron con la confianza de ser escuchados y atendidos.

Tonantzin Fernández reconoció la participación activa de la población en este ejercicio de diálogo directo y reiteró que su administración mantendrá la atención personalizada como una política permanente, con el objetivo de construir consensos y generar soluciones en beneficio de la comunidad. Asimismo, subrayó que los Miércoles del Pueblo continuarán a lo largo de toda su gestión.

Como parte de las acciones encaminadas al fortalecimiento de la seguridad pública, la presidenta municipal entregó una nueva beca a cadetes en formación que próximamente se incorporarán a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El apoyo económico, equivalente a 7 mil pesos por cadete, se entrega de manera directa para respaldar sus gastos durante el proceso de capacitación física y emocional previo a su integración a la corporación.

Los beneficiarios expresaron su agradecimiento al Gobierno Municipal y reafirmaron su compromiso de contribuir a la seguridad y tranquilidad de las familias cholultecas.

En el marco del décimo Miércoles del Pueblo, el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, realizó la entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad, entre los que se encuentran bastones, andaderas y auxiliares auditivos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula se consolida como un referente en materia de atención ciudadana y apoyo a las causas sociales, priorizando a los sectores más vulnerables y garantizando el bienestar de toda la comunidad.