Puebla impulsa deporte infantil junto a UNESCO

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, y el director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), Ricardo Zayas Gallardo, realizaron la entrega de uniformes deportivos y material de entrenamiento a niñas, niños y jóvenes de las Escuelas de Iniciación de Fútbol. Este evento tuvo lugar en un esfuerzo conjunto con OPPO y UNESCO.

La colaboración fue posible gracias a una alianza estratégica con la iniciativa privada y la Red de Ciudades Deporte y Desarrollo en América Latina, que busca generar oportunidades para la niñez a través del deporte. Durante el evento, el alcalde Chedraui Budib expresó su reconocimiento a los jóvenes, así como a padres y docentes por su participación.

El alcalde destacó que esta acción se realiza en coordinación con el gobernador Alejandro Armenta, quien ha consolidado a Puebla como sede de competencias deportivas importantes a nivel nacional e internacional. Además, enfatizó el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el deporte en todas sus disciplinas.

El director del IMDP, Ricardo Zayas Gallardo, subrayó que la entrega de uniformes y material de entrenamiento por parte de OPPO transformará la vida deportiva de los jóvenes. “Las condiciones de entrenamiento y de juego van a mejorar completamente y esto representará una motivación adicional para seguir jugando fútbol”, afirmó.

Andrés Morales, representante de UNESCO en México, agradeció al presidente por su impulso en la colaboración con la iniciativa privada, resaltando que estas acciones generan beneficios tangibles para la juventud. También destacó la importancia de la red de Ciudades Deporte y Desarrollo de América Latina, de la cual Puebla forma parte.

La titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, destacó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de la Ciudad con el deporte y la juventud. Por su parte, Karla O’Farril, gerente de Relaciones Públicas de OPPO, resaltó el compromiso de la empresa en apoyar a los jóvenes para que se conviertan en futuros atletas y campeones.

Finalmente, Beatriz Guzmán, coordinadora del Sector Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, subrayó la importancia de esta alianza tripartita, que fortalece la relación con Puebla en el ámbito deportivo como herramienta para el bienestar de la niñez y adolescencia.

Con esta entrega, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la niñez y juventud a través del deporte, promoviendo la inclusión y el respeto, y fomentando el desarrollo de los jóvenes de la capital.