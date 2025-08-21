Identifican alta vulnerabilidad estructural en 13 fachadas del Centro de Puebla

El Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (CICEPAC) realizó un estudio de riesgos y vulnerabilidades en construcciones de aproximadamente 20 manzanas de la zona poniente del Centro Histórico de Puebla, de las cuales al menos 13 fachadas presentan vulnerabilidad alta.

Con base en los datos obtenidos, se analizaron 400 fachadas: 226 con vulnerabilidad muy baja, 129 baja, 38 media y 13 con vulnerabilidad alta.

Integrantes del CICEPAC informaron que el Centro Histórico de Puebla cuenta con al menos 2 mil 600 construcciones; el estudio abarcó únicamente el 16% de ellas, por lo que se destacó que continuará el trabajo del CICEPAC para seguir evaluando el estado de las fachadas en otras zonas.

El estudio consideró todos los peligros a los que son susceptibles las casonas antiguas, como sismos, lluvias, tormentas, entre otros, lo que resalta la importancia de este análisis.

