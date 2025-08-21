Fuertes lluvias en Puebla dejan inundaciones y vehículos varados

Una fuerte tormenta azotó la capital poblana y municipios de la zona metropolitana la tarde de este miércoles, después de las 19:00 horas, provocando inundaciones en vialidades importantes y encharcamientos que dificultaron el flujo vehicular.

Reportes de conductores y peatones señalaron que la mayoría de las afectaciones viales y encharcamientos ocurrieron en la zona del bulevar Norte, la colonia La Paz, el bulevar 5 de Mayo, la zona de Finanzas, el parque Ecológico, así como en colonias aledañas a los municipios de Amozoc y Cuautlancingo, donde varias unidades quedaron varadas por completo.

Elementos de Protección Civil estatal realizaron labores de rescate y desagüe en la zona de La Margarita, tras la intensa lluvia que se registró la tarde de este miércoles.

En el bulevar 5 de Mayo y la 31 Poniente, a la altura de la Facultad de Medicina, las vialidades se inudaron en ambos sentidos, con al menos cinco vehículos varados. En la zona del bulevar Norte, una laguna generó una fuerte acumulación de agua, donde usuarios de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) se resguardaron de la intensa lluvia.

En Plaza Dorada, la colonia Anzures y la zona de la 39 Oriente hubo encharcamientos e inundaciones en establecimientos y viviendas, que los vecinos trataban de desalojar. En los paraderos ubicados en San Manuel, el nivel del agua alcanzaba las rodillas de los peatones.

Un vehículo cayó en una zanja en la zona de obras ubicada sobre la 11 Oriente tras la fuerte lluvia; el accidente ocurrió en la esquina de la 11 Oriente y 29 Sur, colonia Azcárate.

En el bulevar Vicente Suárez, al menos diez automóviles quedaron varados debido a que el agua estancada cubría las unidades e impedía la circulación.

Asimismo, se reportó que la lona de un espectacular estuvo a punto de caer en la intersección de 25 Poniente y 19 Sur debido a las ráfagas de viento que acompañaron la lluvia. De igual forma, el viento desprendió el anuncio de la ferretería El Talismán, ubicada sobre Diagonal Defensores de la República esquina con Reforma.

Cabe señalar que en la zona de Angelópolis y Diagonal Defensores de la República el tráfico es lento y se reportan inundaciones en las vialidades.

