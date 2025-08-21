Retira PC retira basura de alcantarillas tras lluvias

Derivado de la precipitación pluvial de esta noche, se recibieron reportes ciudadanos de dos vehículos aparentemente varados en inmediaciones de la colonia Cristóbal Colón. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Dirección de Protección Civil, realizó acciones en favor de la ciudadanía para mitigar riesgos en la zona y garantizar la integridad física de peatones y automovilistas.

Personal de Protección Civil acudió al cruce del Boulevar Xonaca y la calle 14 Oriente, donde se había recibido el reporte de encharcamientos elevados. En respuesta, se llevaron a cabo trabajos de retiro de desechos sólidos de las bocas de tormenta (alcantarillas pluviales), dejando la vialidad sin riesgo.

Es importante mencionar que, al encontrarse en una emergencia, se debe llamar al número de emergencias 911, con el objetivo de que el personal capacitado realice, con equipo especializado, las maniobras necesarias para atender el reporte.