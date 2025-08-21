Puebla cae en penales y es eliminado de la Leagues Cup

En un encuentro de cuartos de final de la Leagues Cup 2025, el Seattle Sounders se impuso al Club Puebla en una dramática tanda de penales tras un empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios.

El duelo, disputado en el Lumen Field, mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el último disparo desde los once pasos, donde los locales sellaron su pase a las semifinales.

Desde el inicio, el partido mostró un ritmo intenso, con un Seattle Sounders dominante que buscó imponer su condición de local y su poderío ofensivo, liderado por jugadores como Jordan Morris y Pedro de la Vega. Sin embargo, Puebla, dirigido por el técnico interino Martín Bravo tras la reciente salida de Pablo Guede, respondió con una sólida defensa encabezada por el portero Julio González, quien mantuvo intacta su red durante el tiempo reglamentario.

Con pocas oportunidades generadas por ambos equipos, el marcador no se movió durante el tiempo regular. El encuentro se definió en la tanda de penales, donde la precisión y la calma del Seattle Sounders prevalecieron.

Ambos equipos fallaron su primer disparo, pero un error crucial de Puebla en el quinto lanzamiento permitió a Seattle, con un certero disparo, asegurar la victoria por 4-3 en la serie de penales.

Este resultado marcó el fin de la sorprendente campaña de Puebla en la Leagues Cup, donde aparecieron como uno de los mejores equipos mexicanos del torneo. Además, “La Franja” fue el penúltimo equipo mexicano en ser eliminado, dejando sólo a Pachuca, equipo que ya perdía 2-0 en su propia llave.

Con esta victoria, el Seattle Sounders avanza a las semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre Pachuca y LA Galaxy. La eliminación de Puebla, se suma a la de Tigres y Toluca.

Aquí algunos de los Reales que están apoyando en Seattle 💙🤩



Ustedes nos acompañan a todas partes, gracias por estar presentes, Enfranjados 🥹#USALaFranja🇺🇸 #LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/yyRAd8qv0x — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 21, 2025

Te recomendamos: