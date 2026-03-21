Erick Portillo gana plata “histórica” en Mundial de Atletismo Indoor

El mexicano Erick Portillo ganó la medalla de plata en el XXI Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, con una marca de 2.30 metros en salto de altura, un resultado histórico para México.

El atleta logró superar el listón en su último intento, lo que le permitió asegurar el segundo lugar mundial y establecer su mejor registro personal en la competencia disputada en Polonia.

La presea de Erick Portillo representa la primera medalla de plata para México en este certamen y pone fin a una sequía de 27 años sin podios para el país en el Mundial de Atletismo bajo techo.

Además, supera los bronces obtenidos por Ernesto Canto en Indianápolis, 1987, y Alejandro Cárdenas en Maebashi, 1999, hasta ahora los únicos metales mexicanos en esta competición.

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El oro fue para el ucraniano Oleh Doroshchuk, quien también registró 2.30 metros, pero con menor número de intentos, mientras que el resto del podio se definió en una cerrada competencia.

El mexicano llegó al último salto empatado en 2.26 metros con el jamaicano Raymond Richards y el surcoreano Sanghyeok Woo, en una prueba marcada por la igualdad entre los competidores.

Tras su actuación, el sonorense destacó la relevancia del resultado al señalar que se trata de uno de los mejores resultados del atletismo mexicano y una medalla histórica para su país y su carrera.

Erick Portillo logra plata en el Mundial de Atletismo Indoor 2026 🥈, la primera para México en salto de altura 🇲🇽 ¡Felicidades, Erick! 👏🏻



Mañana compite Uziel Muñoz 👊🏻 pic.twitter.com/tOyHZAdllw — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) March 21, 2026

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