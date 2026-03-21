India lanza genéricos de Ozempic y Wegovy tras fin de patente

La expiración de la patente de Novo Nordisk sobre la semaglutida detonó una reacción inmediata en la industria farmacéutica, que en menos de 24 horas comenzó a lanzar versiones genéricas del compuesto utilizado en Ozempic y Wegovy.

La firma danesa había logrado frenar la entrada de competidores mediante acciones legales, pero con el fin de su exclusividad, el mercado quedó abierto, iniciando una competencia que apunta a reducir significativamente los precios.

En India, la industria farmacéutica reaccionó de inmediato al fin de la patente y comenzó a comercializar sus propias versiones de semaglutida, enfocadas en el tratamiento de la enfermedad diabetes tipo 2 y la pérdida de peso.

Dr. Reddy’s Laboratories lanzó Obeda, una inyección aprobada por el regulador local, con un costo mensual cercano a las 4 mil 200 rupias, equivalente a unos 50 dólares, con al menos cuatro dosis por cada pluma disponible.

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Por su parte, Glenmark Pharmaceuticals presentó GLIPIQ, cuyo tratamiento semanal oscila entre 325 y 440 rupias, es decir, entre 3.90 y 5.30 dólares, posicionándose como una de las opciones más accesibles dentro del mercado local.

En tanto, Sun Pharmaceutical Industries introdujo Noveltreat y Sematrinity, con costos que van de 750 a dos mil rupias, dependiendo de la presentación, lo que amplía la oferta de alternativas para distintos niveles de ingreso.

Con la entrada de estas versiones genéricas, el costo de los tratamientos puede reducirse hasta en un 80 por ciento frente a los productos originales, lo que abre la puerta a un mayor acceso para pacientes en mercados emergentes.

El escenario cobra especial relevancia en India, país que concentra la segunda mayor población con diabetes y que enfrenta un crecimiento en los niveles de sobrepeso, lo que convierte a la semaglutida en un mercado estratégico.

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