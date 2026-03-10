Aplican más de 26 millones de vacunas contra el sarampión en México

La Secretaría de Salud de México informó que 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión han sido aplicadas en el país del 1 de enero de 2025 al 6 de marzo de 2026.

La dependencia federal señaló que la campaña busca fortalecer la protección de la población, cortar cadenas de transmisión en el país y prevenir brotes de esta enfermedad.

Como parte de estas acciones, se hizo un llamado a madres, padres y cuidadores para vacunar oportunamente a niñas y niños de 6 meses a 12 años, grupo considerado prioritario.

Asimismo, indicó que la vacunación está dirigida a personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente de inmunización o tengan esquemas incompletos.

Te puede interesar: Trasladan por aire a paciente grave de Zacapoaxtla a Puebla

La estrategia se realiza de manera coordinada con el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, además de gobiernos estatales.

La Secretaría de Salud pidió a la población revisar las cartillas de vacunación y acudir a los servicios médicos para iniciar o completar su esquema, en caso de ser necesario.

Para ubicar el centro de vacunación más cercano, se puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, donde se brinda orientación gratuita.

#ComunicadoConjunto



Más de 26.7 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas en México



➡️ https://t.co/PT9yitVtY1 pic.twitter.com/zMKpc9wmKS — SALUD México (@SSalud_mx) March 9, 2026

Te recomendamos: