Trasladan por aire a paciente grave de Zacapoaxtla a Puebla

Un hombre de 54 años fue trasladado de urgencia en ambulancia aérea desde Zacapoaxtla a la capital de Puebla, en un operativo coordinado entre los Servicios de Salud del Estado con el gobierno federal.

De acuerdo con el reporte médico, el paciente presentó traumatismo craneoencefálico severo a consecuencia de una caída, por lo que requirió atención especializada y vigilancia médica continua.

Ante la gravedad en el estado de salud del paciente, se autorizó su traslado aéreo, el mismo que fue realizado por el equipo del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) desde el Hospital Rural de Zacapoaxtla al Hospital de Traumatología y Ortopedia IMSS-Bienestar de Puebla.

Te recomendamos: