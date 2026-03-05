Laura Artemisa destaca liderazgo femenino en México y Puebla

“Hoy más que nunca, la política y la función pública tienen sello de mujer. Tomamos los espacios públicos, incidimos en la toma de decisiones, lo que conlleva una gran responsabilidad, estamos comprometidas a dar resultados y continuar con aquella lucha por la defensa de nuestros derechos y libertades”, enfatizó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

En la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la secretaria de Bienestar impartió la Conferencia Magistral “Política Pública y Bienestar: Cómo el Derecho transforma realidades”, donde afirmó ante estudiantes y docentes que la participación de las mujeres en la vida pública marca un momento histórico para el país.

Laura Artemisa García señaló que por primera vez México cuenta con una presidenta y que la doctora Claudia Sheinbaum está marcando una nueva etapa “impulsada por el liderazgo femenino” y destacó que este hecho se suma a una representación histórica de mujeres en los espacios legislativos y ejecutivos del país.

Detalló que, de los 120 integrantes del Senado, 64 son mujeres; de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 253 son mujeres; en el Congreso local, 26 de 41 curules corresponden a mujeres y, de las 17 secretarías de Estado, 10 se encuentran bajo liderazgo femenino. En Puebla, organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Instituto Electoral, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia cuentan con una mujer al frente. Además, de los nueve partidos políticos en la entidad, seis tienen dirigencias encabezadas por mujeres.

Laura Artemisa García subrayó que estas cifras reflejan el nivel de incidencia y el alto grado de responsabilidad que hoy asumen las mujeres en la vida pública. “No llegamos a los cargos como pago de una cuota de género, sino porque estamos preparadas y contamos con la capacidad para aportar y seguir transformando nuestro entorno”, afirmó.

Durante su intervención, reconoció el impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier a políticas públicas que fortalecen el bienestar con perspectiva de derechos y equidad. Finalmente, exhortó a las y los futuros profesionistas del Derecho a promover una agenda que garantice espacios libres de violencia, acoso y discriminación, así como a convertirse en impulsores de la paridad e igualdad sustantiva, con el compromiso de consolidar un país más justo y con mayores oportunidades para todas y todos.

