Puebla conmemora el Día de la Enfermera y el Enfermero

En un acto de reconocimiento y gratitud, el gobernador Alejandro Armenta encabezó la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero, donde reafirmó el compromiso de su administración para fortalecer las condiciones laborales, la infraestructura y los recursos destinados a las y los profesionales del cuidado de la vida.

Ante cientos de mujeres y hombres con cofia y bata blanca, el mandatario estatal destacó que este homenaje se inscribe en la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, centrada en la dignidad humana, la justicia social y el reconocimiento al personal de salud como pilar del sistema público. “Amar a Puebla es servirla, como lo hacen las y los enfermeros”, expresó.

Bajo esta visión, Alejandro Armenta señaló que, en coordinación con el gobierno federal, en Puebla se destinará una inversión superior a 636 millones de pesos para intervenir 20 hospitales; más de 439 millones de pesos para 55 unidades médicas; serán adquiridos 314 mil medicamentos y productos farmacéuticos; así como 1.3 millones de insumos de estomatología, con el objetivo de mejorar las condiciones tanto del personal de salud como de las y los pacientes.

“Amar a Puebla significa servir. Las enfermeras, los enfermeros, las médicas, los médicos y quienes prestan servicios de salud son personas que aman la vida y se formaron para protegerla. Mi madre fue enfermera y conozco la fortaleza de su vocación. Por ello, respaldarlos es nuestra responsabilidad y es apoyar directamente a quienes más lo necesitan: las y los pacientes”, expresó el ejecutivo estatal.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, reconoció al personal de enfermería, que suma más de 13 mil profesionales en todo el estado, y reafirmó el compromiso de la dependencia para construir un sistema de salud más fuerte, más humano y más cercano a la gente, en sintonía con la política nacional.

Al destacar el legado profesional y humano de generaciones de enfermeras que han fortalecido la salud pública en Puebla, la jefa del Departamento de Enfermería, María Serena Álvarez, subrayó que el reconocimiento institucional reafirma el valor de una enfermería ética, comprometida y con sentido social, cuyo trabajo diario sostiene el humanismo en la atención médica y el bienestar de las familias poblanas.

En este marco, se realizó la entrega de reconocimientos a personal de enfermería de las 10 jurisdicciones sanitarias y de diversas instituciones del sector salud por su destacada labor durante la contingencia derivada de las lluvias en la Sierra Norte. Asimismo, se otorgaron dos reconocimientos póstumos a Odilia Bustos Bolaños y a Reyna León Santiago, en memoria de todas las enfermeras que han dejado huella por su vocación, entrega y servicio a Puebla.

