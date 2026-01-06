Omar Muñoz supervisa arco techo en Instituto de Ciencias y Humanidades

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, acudió a supervisar el avance de la construcción del arco techo en el Instituto de Ciencias y Humanidades que inició a finales del pasado mes de octubre.

Desde la junta auxiliar de Sanctorum, el edil expresó que el objetivo de la obra de 600 metros cuadrados es redignificar este espacio educativo en beneficio de alumnos y docentes.

“Esta inversión es parte de la que estamos haciendo para mejorar todas las instituciones educativas de la comunidad, pues la educación es una herramienta fundamental para el cambio y la transformación y gracias a ella se forjan las bases de nuestra sociedad”, dijo.

“Esta intervención ya tiene un gran avance y probablemente esta semana la estaremos entregando. Hemos hecho una inversión histórica en materia de infraestructura educativa y, aunque falta mucho por abordar en nuestro municipio, todo lo que hemos hecho ha sido con gran orgullo”, agregó.

El munícipe anunció que este año continuará invirtiendo en el rubro educativo y que se tienen planeados grandes proyectos para las juntas auxiliares e inspectorías: “Debemos planear con visión de futuro para nuestros niños y jóvenes porque no podemos pensar en el porvenir sin invertir en educación”.

“En este inicio de año deseo que juntos podamos forjar una comunidad con cimientos sólidos y valores; como gobierno estamos cumpliéndole al pueblo de Cuautlancingo y hoy desde este instituto reafirmamos nuestro compromiso con la educación. La transformación viene con todo este 2026 de la mano de la gente de cada punto de nuestro municipio”, concluyó.

Te recomendamos: