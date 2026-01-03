Bomberos de Cuautlancingo controlan dos incendios en Sanctorum

Personal de la Dirección de Bomberos de Cuautlancingo logró sofocar dos incendios de pastizal registrados en la junta auxiliar de Sanctorum. Las llamas fueron controladas sin que se reportaran afectaciones a la integridad de los ciudadanos.

El primer siniestro ocurrió sobre la calle Álamos y Pinos. El segundo incendio se presentó a un costado del fraccionamiento Ciprés, sobre la avenida Bosques Sanctorum, en un predio de mil 500 metros cuadrados.

Las llamas se extendían en dirección a fraccionamientos y viviendas aledañas, pero la rápida intervención de los elementos de bomberos permitió controlar y sofocar el fuego, evitando que alcanzara las zonas habitadas.

