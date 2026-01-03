Explosión en puesto de birria deja 17 lesionados en Agua Santa

La tarde de este viernes, afuera de la unidad habitacional Agua Santa, una fuerte explosión en un puesto de comida ambulante generó la movilización de elementos de seguridad, dejando daños materiales y al menos más de 15 personas lesionadas.

El hecho se presentó alrededor de las 14:25 horas afuera de un puesto de birria ubicado sobre la 11 Sur y 119 Poniente, a la entrada de la caseta 2 de la unidad habitacional. Información proporcionada por personal de Protección Civil Municipal señaló que la explosión se produjo por gas acumulado en un tanque, sin que el cilindro explotara.

El fuerte estruendo se escuchó en el perímetro aledaño a la zona del accidente, por lo que de inmediato vecinos realizaron el llamado a los números de emergencia, trasladándose diversas corporaciones al lugar del siniestro.

Tras la explosión, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Puebla, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, brindaron atención prehospitalaria a 17 personas que resultaron lesionadas a consecuencia de este siniestro, mismas que fueron trasladadas a centros hospitalarios. En las labores también participaron paramédicos de SUMA y del CRM Estatal Puebla.

La zona de la 11 Sur permaneció completamente cerrada por los trabajos de emergencia, por lo que conductores y peatones buscaron vías alternas. La vialidad fue reabierta después de las 17:00 horas.

